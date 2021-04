<span style='text-decoration: underline;'>Grève des postiers</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise du travail et grande affluence des citoyens</span>

A Bir Morad Raïs, la placette jouxtant le bureau de poste était grouillante de retraités dont certains n’ont pas respecté les gestes barrières notamment la distanciation physique, dans une atmosphère «tendue» entrainée par la suspension de l’activité de ces bureaux. Un retraité qui attendait son tour dans une file d’attente de plus de cinq mètres, n’a pas manqué de «déplorer cette situation coïncidant avec le mois sacré», déclarant «je préfère venir tôt pour retirer mon argent et aller, par la suite, au marché, en vue de faire mes courses et éviter la foule notamment en cette conjoncture sanitaire». «La grève est un droit légitime mais il faut, également, tenir compte des droits des autres y compris les personnes âgées dont la plupart souffre de maladies chronique à l’image de l’hypertension artérielle et du diabète», a-t-il martelé. De son côté, Mme. Meriem, approchée au bureau de poste d’El Madinia (annexe), a exprimé son mécontentement face à cette situation, relevant qu’elle avait trop galéré pour trouver un bureau de poste pour retirer son argent. Elle a appelé à donné la priorité aux femmes pour le retrait de l’argent pour qu’elles puissent vaquer à leurs tâches ménagères. La Direction générale d’Algérie Poste (AP) a annoncé, samedi, la tenue d’une réunion suite à laquelle a été décidée «l’activation du système d’évaluation des primes de rendement individuel et collectif PRI/PRC qui seront versées à compter du mois de juillet 2021 au taux maximal de 40% répartis. Il s’agit également de l’activation du système d’évaluation des primes de rendement individuel et collectif PRI/PRC et leur versement à compter du mois de juillet 2021, au taux maximal de 40% répartis, outre l’octroi de deux jours de repos par semaine à chaque employé, après le mois sacré du Ramadhan, suivant un programme adéquat garantissant la continuité du service postal.