<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise hier et trois joueurs pistés</span>

Après seulement quatre jours d’entrainement, le nouvel entraineur de l’USM Bel Abbés, Lyamine Boughrara a donné quartier libre à ses joueurs pour un repos d’un week-end de deux jours. Une procédure qui n’a pas plu aux supporters qui réclament plus de rigueur en se justifiant que les autres formations de la Ligue Une sont dans leurs phases finales de préparation d’avant saison alors que leur club est encore dans une période de recrutement. Comme on l’avait signalé il y a une semaine, c’était avec un effectif très réduit de 18 joueurs (la majorité des réservistes) que Bougharra a entamé sa préparation. Dans le volet des recrutements, et après avoir assuré sept nouveaux arrivés, trois joueurs sont pistés et devront signer dans les heures à venir. Il s’agit de l’attaquant et ailier gauche, Mouaki Hocine (24 ans) qui a évolué au sein du NAHD puis à l’ES Sahel (Tunisie). On cite aussi l’arrière gauche de 24 ans Baouche Hoauri, qui a évolué sous les couleurs de l’O Médéa et le CABBA, et le troisième joueur qui pourra signer à l’USMBA et l’ex milieu du WA Tlemcen, Amine Boulaid (28 ans).

B. Didéne