<span style='text-decoration: underline;'>MÉDÉA</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise «partielle» des activités pédagogiques à l’université «Yahia Fares»</span>

L’université Yahia Fares de Médéa reprendra «partiellement» ses activités pédagogiques et les oeuvres universitaires, à partir de demain dimanche, après une suspension «temporaire» d’une semaine, pour cause de propagation du Covid-19, a indiqué samedi un communiqué du rectorat.

Le comité de suivi de l’année universitaire 2021/2022 a décidé, à l’issue d’une réunion, organisée, samedi matin, de la reprise des activités pédagogiques et des oeuvres universitaires, dès dimanche, 30 janvier, pour certaines filières et promotions, conditionnant, toutefois, cette reprise par un respect «rigoureux» du protocole sanitaire. Un nouveau calendrier des examens interrompus, pour cause sanitaire, a été établi afin de permettre aux étudiants concernés par la mesure de reprise de passer le reste des épreuves, indique le même communiqué, qui fixent les dates du 31 janvier, pour les examens de 2ème année licence et le 1er février, pour les autres promotions. Les résidences universitaires seront ouvertes, dimanche, aux étudiants qui doivent passer des examens et l’accueil se fera suivant le protocole sanitaire, mis en place, au début de l’année universitaire, souligne ledit communiqué. Les étudiants doivent justifier d’un document sanitaire officiel (test PCR ou Antigénique) en cas d’absence aux examens programmés, note encore le communiqué du rectorat.