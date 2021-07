<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en fourrière de 11 véhicules et 10 motocycles pour infraction aux mesures de confinement sanitaire</span>

Les services de la police d’Oran ont opéré la saisie de 11 véhicules et 10 motocycles lundi soir, pour infraction au protocole sanitaire de prévention contre le Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de la sûreté de wilaya. Les véhicules et les motocycles ont été mis en fourrière. Leurs propriétaires et les accompagnateurs ont été verbalisés et sont passibles d’amendes, selon la même source, qui a souligné que l’action des policiers sur le terrain se poursuit dans le cadre de l’intervention préventive et répressive pour veiller au respect des horaires du confinement sanitaire. Les mêmes services ont enregistré au premier jour du confinement partiel un répondant favorable de la part des citoyens à travers la wilaya, motivé par une prise de conscience de la dangerosité de cette pandémie. Dans ce contexte, les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont élaboré un programme spécial dont les principaux axes portent sur l’activation de la sensibilisation en direction des citoyens de différentes catégories et tranches d’age et le contrôle de l’application des mesures préventives dans les magasins et les centres commerciaux. Pour rappel, les services de la police d’Oran ont mené, depuis l’apparition de la pandémie, plusieurs campagnes de sensibilisation destinées aux commerçants, transporteurs, chauffeurs de taxis et motocyclistes sur la nécessité du respect des mesures préventives pour lutter contre la propagation du Covid-19.