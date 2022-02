<span style='text-decoration: underline;'>Championnat d’Angleterre (Div.2) Sheffield United</span>:<br><span style='color:red;'>Résiliation du contrat de Guedioura à l’amiable</span>

Sheffield United, pensionnaire de la division 2 anglaise de football, a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec le milieu international algérien Adlène Guedioura pour une résiliation à l’amiable du contrat.

«Sheffield United peut confirmer qu’un accord a été conclu pour résilier mutuellement le contrat du milieu de terrain Adlène Guedioura. L’international algérien a rejoint les «Blades» en septembre de l’année dernière, mais une blessure l’a limité à seulement deux apparitions avec le club. Son départ a été finalisé tard lundi soir», a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site officiel. Guedioura (36 ans) s’était engagé avec le club anglais en septembre dernier pour une saison, en provenance d’Al-Gharafa SC (Qatar), avec lequel il avait passé deux saisons. Alors qu’il espérait relancer sa carrière en Europe, Guedioura a contracté une blessure à la cheville, nécessitant son passage sur le billard en novembre dernier, et une indisponibilité pendant deux mois. Une blessure qui avait mis fin définitivement fin aux derniers espoirs de Guedioura de prendre part avec l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) qui se déroule au Cameroun (9 janvier – 6 février). Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la sélection, lors de la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l’Algérie, Guedioura (61 sélections/ 2 buts) n’a plus été convoqué chez les «Verts» depuis mai 2021, à l’occasion des trois matchs amicaux disputés face à la Mauritanie (4-1), au Mali (1-0), et à la Tunisie (2-0).