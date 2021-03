<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Résiliation du contrat de l’entraîneur Omar Belatoui</span>

L’entraîneur Omar Belatoui a quitté la barre technique du MC Oran après avoir résilié son contrat pour des raisons «familiales et de santé», a indiqué dimanche ce club de Ligue 1 de football dans un communiqué de presse.

La résiliation du contrat est intervenue au cours d’une réunion tenue samedi soir et présidée par le premier responsable du MCO, Tayeb Mahiaoui, «qui a salué, pour l’occasion, le travail réalisé par l’ancien défenseur international tout au long de la période qu’il a exercé dans le club», a précisé la même source. Belatoui avait rejoint le Mouloudia, où il a fait l’essentiel de sa carrière de joueur, lors de l’intersaison. Il a occupé le poste de coach adjoint du Français Bernard Casoni, avant de succéder à ce dernier après son départ en novembre précédent. Il a retrouvé son poste initial suite à la nomination de Kheïreddine Madoui, quelques semaines plus tard, comme nouveau coach en chef des «Hamraoua», rappelle-t-on. Sur un autre registre, le MCO a engagé des contacts avec certains joueurs en vue de les enrôler, malgré le fait que leur club soit toujours interdit de recrutement. Des démarches sont entrepris par la direction pour lever cette mesure à l’occasion de l’actuel mercato qui a commencé le 22 mars et se poursuivra jusqu’en 11 avril. A ce propos, le meneur de jeu, Abdessamad Bounoua, qui vient de résilier son contrat avec la JS Kabylie (Ligue 1), a annoncé, via son compte officiel sur les réseaux sociaux, avoir trouvé un accord avec le président du MCO pour rejoindre ce dernier. Le coach Madoui a déjà émis le vœu de renforcer son effectif par trois joueurs dont un meneur de jeu. En revanche, il a décidé de se passer des services de cinq éléments, à leur tête le duo Nekkache-Derrardja, sauf que la direction du club peine toujours pour trouver un arrangement avec eux en vue d’une résiliation à l’amiable des contrats des deux joueurs arrivés l’été dernier du MC Alger. A l’issue de la phase aller, la formation phare d’El-Bahia partage la première place au classement avec la JS Saoura et l’ES Sétif (33 pts chacun), mais ces deux derniers comptent respectivement un et trois matchs en retard.