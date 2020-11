Un premier tour de vis a pris effet depuis hier dans la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19. Désormais le couvre feu sera de 9 heures pour prendre effet de 20 heures du soir à 5 heures du matin, alors qu’auparavant il ne commençait qu’à 23 heures. D’autres mesures encore sont entrées en vigueur depuis ce mardi et se prolongeront pour 15 jours.

Mais il faut savoir que ce n’est là qu’une première étape qui sera évaluée à la fin de ces 15 jours. Si les courbes de contamination ne fléchissent pas entre temps, alors il faut s’attendre à d’autres mesures encore plus restrictives qui pourront aller jusqu’au confinement total. Une perspective qui n’est pas à écarter au vu de la situation de plus en plus critique ces dernières semaines.

Le laisser- aller observé ces derniers temps a été catastrophique à tous les niveaux, car il n’y a pas que les cas de contamination qui se sont multipliés, mais aussi les cas de décès qui commencent à monter et les cas de réanimation qui sont aujourd’hui à plus de 60. Une situation qui met le système sanitaire national à rude épreuve. Plusieurs hôpitaux sont déjà arrivés à saturation, alors que le personnel médical est dans un état d’épuisement moral et physique très avancé.

Une situation de laquelle on ne pourra s’en sortir qu’avec un strict respect des gestes barrières et une discipline générale acceptés et exécutés par l’ensemble des Algériens, sans aucun relâchement. D’autres pays l’ont fait et ils ont réussi, à l’exemple de la Chine de l’Australie ou de la Corée du Sud. Donc la solution est bien entre nos mains. Il suffit de se plier aux recommandations des spécialistes pour voir cette courbe prendre une autre direction et entamer la descente qui permettra de freiner tous ces risques qui nous guettent.

Le relâchement observé ces derniers temps n’a plus lieu d’être, car le virus circule toujours et avec plus de virulence. L’épidémie est toujours là et l’Algérie comme le monde entier n’en ont pas fini avec ce maudit virus qui a emporté des centaines de milliers de vie et paralysé des pans entiers de la vie économique.

Le retour à la normale n’est pas à l’ordre du jour et seule la responsabilité des uns et des autres nous permettra de coexister, avec le moins de dégât et de perte, avec le Covid-19. En attendant un vaccin ou un traitement fiable, il n’y a que le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique qui ont prouvé leur efficacité. La solution pour le moment est là et il faut s’y plier.

Par Abdelmadjid Blidi