<span style='text-decoration: underline;'>JO-2020 de Tokyo (12ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Résultats décevants pour les athlètes algériens</span>

Les athlètes algériens ont réalisé des résultats décevants, mercredi lors de la 12è journée des JO-2020 de Tokyo, avec l’élimination de trois lutteurs et des deux participantes en nage en eau libre (10 km) et en kayak (K1, 500 m).

Sid Azara Bachir (87 kg) a été éliminé aux repêchages pour la médaille de bronze de la lutte gréco-romaine face au Serbe Zurabi Datunashvili, vainqueur par 5-1.

L’Algérien de 24 ans est crédité toutefois d’un parcours «globalement honorable», puisqu’il s’est débarrassé d’abord du Chinois Peng Fei (11-1) en 8es de finale, avant de perdre face à l’Ukrainien Zhan Beleniuk (1-1). Sid Azara a mené tout au long de son combat, mais le règlement de la lutte mondiale donne la victoire à celui qui marque le dernier point. En lutte libre, Kherbache Abdelhak (57 kg) et Fateh Benferdjallah (86 kg) ont été également éliminés en 8es de finale, après leur défaite face, respectivement, au Bulgare Vangelov Georgi Valentinov (11-0) et au Suisse Reichmuth Stefan (6-2). Un seul lutteur algérien reste en lice pour le tournoi olympique de Tokyo. Il s’agit de Djahid Berrahal (125 kg) qui sera opposé, jeudi, au Kosovar Shala Egzon en lutte libre. Dans l’épreuve de la nage en eau libre, l’Algérienne Souad Cherouati a terminé la course à la 25è et dernière place. Cherouati, 32 ans, a terminé les 10 km de la course en 2h 17min 21sec. La Brésilienne Ana Marcela Cunha (29 ans) a pris la première place du podium en franchissant la ligne d’arrivée en 1h 59 min 30 sec. La médaille d’argent est revenue à la Néerlandaise Van Rouwendaal (1h 59mn 31sec), alors que l’Australienne Kareena Lee s’est contentée du bronze en 1h 59mn 32 sec. Enfin en kayak monoplace (500m), Amira Kheris a été éliminée en quarts de finale de l’épreuve disputée au Canal de la forêt de la mer. Au premier tour, l’Algérienne a terminé à la 7e et dernière place de la 3e série avec le temps de 2:13.62. En quarts de finale, elle a pris la 6e et dernière place, en réalisant un temps de 2:07.54, ratant ainsi l’occasion de participer à la finale C. L’Algérienne de 22 ans avait également participé lundi à l’épreuve de 200m monoplace, terminant à la 7e et dernière place des quarts de finale.