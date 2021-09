<span style='text-decoration: underline;'>Le Premier ministre a présenté, hier, devant l’APN, le plan d’action du Gouvernement</span>:<br><span style='color:red;'>Rétablir la confiance comme objectif stratégique</span>

Au-delà des textes et de la volonté de l’exécutif d’en faire une réalité sur le terrain, le Premier ministre met en avant «la conjugaison des efforts de tous», comme un facteur primordial pour tirer le pays vers le haut. Pour atteindre les objectifs tracés il est indéniable que tous les Algériens se sentent concernés d’une manière ou d’une autre.

Le ton juste, le verbe facile et la posture solide, Aïmene Benabderrahman a rempli son costume de Premier ministre. Pour sa première prestation es qualité, il a fait bonne impression auprès des députés qui disent avoir vu en lui, un chef de l’exécutif déterminé à mener son bateau jusqu’à bon port. Une première appréciation qui permet au chef de l’exécutif de marquer de précieux points avant le débat général où l’on verra la pertinence des députés de la majorité présidentielle ou encore l’impertinence de leurs collègues de l’opposition. En attendant, les membres de l’APN ont eu droit à un assez long discours peu chiffré, mais résolument porté sur la nécessité de réformes structurelles dans de nombreux secteurs d’activité. On a vu, ainsi, un Premier ministre, au fait de l’actualité sociale et économique, bien décidé à corriger les imperfections, tant au plan juridique, organisationnel qu’en terme d’efficacité sur le terrain.

M.Benabderrahamane a donc placé le plan d’action du gouvernement dans l’optique d’une série de feuilles de route dont l’application sera à la charge des départements ministériels. La vision prospective qu’appuie cette démarche a amené l’exécutif à mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation, de l’ensemble des actions et des projets. A ce propos, M. Benabderrahmane a précisé que le Plan d’action «sera concrétisé par l’adoption de feuilles de route sectorielles élaborées par chaque département ministériel, qui sera chargé de définir la matrice des activités et les objectifs attendus de chaque activité, ainsi que les délais de mise en œuvre prévus», ajoutant qu’«un mécanisme sera mis en place pour suivre et évaluer périodiquement et en continu sa mise en œuvre selon des indicateurs quantitatifs précis».

Il reste qu’ au-delà des textes et de la volonté de l’exécutif d’en faire une réalité sur le terrain, le Premier ministre met en avant «la conjugaison des efforts de tous», comme un facteur primordial pour tirer le pays vers le haut. Pour atteindre les objectifs tracés il est indéniable que tous les Algériens se sentent concernés d’une manière ou d’une autre. Le programme est ambitieux et le Gouvernement «souhaite travailler avec toutes les bonnes volontés dans ce pays, au service des intérêts de notre pays et de nos concitoyens, sous la direction éclairée du président de la République et conformément à ses instructions», a insisté M.Benabderrahmane. On aura déduit la volonté de l’exécutif de composer avec les différents partenaires «avec sincérité et abnégation afin d’atteindre les objectifs de nos programmes et plans qui visent un développement inclusif et équilibré, afin d’améliorer la situation et la stabilité de l’Algérie au niveau intérieur et promouvoir sa place dans le concert des nations», a souligné le Premier ministre.

Ce souhait repose précisément sur l’approche opérationnelle privilégiée par le gouvernement, insiste sur l’aspect «opérationnel avec classement des priorités en fonction des exigences de la conjoncture actuelle», signale le Premier ministre, non sans préciser que les engagements de l’exécutif sont assujettis à objectifs tracés par le Président de la République.

Le Premier ministre a indiqué que le Gouvernement «s’emploiera sans relâche à valoriser et à consolider les acquis et réalisations (…) et continuera à aller de l’avant dans l’accomplissement de ce qui reste des objectifs et engagements dans le cadre de l’édification des fondements de l’Algérie Nouvelle», relevant que les conjonctures économique et sociale que vit le pays ont coïncidé avec l’élaboration de ce plan, notamment dans la situation de crise sanitaire qui requiert du Gouvernement de «redoubler d’efforts, en vue de faire face à la pandémie, à ses répercussions et à ses retombées sur tous les plans». Globalement, le plan d’action du gouvernement poursuit également l’objectif stratégique de «rétablir la confiance de notre vaillant peuple dans les institutions de l’Etat et reprendre son rôle en tant que partenaire contribuant à l’émergence de pratiques politiques saines et démocratiques». L’examen de passage de Benabderrahmane n’est pas fini. L’opinion nationale appréciera sa gouvernance, mais également le niveau de ses réponses aux questions des députés.

Nadera Belkacemi