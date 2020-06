Retards dans l’achèvement des projets

Les projets d’infrastructures sanitaires en cours de réalisation ou en voie d’achèvement ont fait l’objet mardi dernier, d’une tournée d’inspection, dite inopinée, effectuée par le Wali d’Oran. L’hôpital de 204 lits dans la commune de Gdyel, l’hôpital 240 lits à Sid Chahmi, l’hôpital des grands brûlés dans la commune de Sid Chahmi et le centre de traitement du cancer situé dans la même Commune, sont autant de projets visités par le chef de l’exécutif soucieux de faire accélérer la cadence des travaux afin de livrer les infrastructures dans les délais. Et selon le site officiel de la wilaya, le Wali d’Oran n’a pas manqué à chaque fois de dénoncer les retards, parfois considérables, et d’inviter fermement les gestionnaires concernés à redoubler d’efforts pour régler les contraintes techniques ou administratives qui entravent les travaux de finition ou d’acquisition du matériel et des équipements. Selon une source proche de ces dossiers, tous ces projets de réalisation de nouvelles infrastructures sanitaires, lancées pour certaines il y a plus de six ans, connaissent des retards et traînent souvent en longueur, parfois pour de futiles raisons liées à la lourdeur des procédures administratives, notamment, en matière de lancement de travaux de finition ou d’acquisition et d’installation des équipements nécessaires au fonctionnement de cette infrastructure. Cet état des lieux dans l’avancement des projets en cours, ne pouvait évidemment pas s’améliorer avec la terrible intrusion de la pandémie de coronavirus qui a mis en veilleuse trois mois durant, l’activité économique et sociale. Avec les premiers élans de reprise et les lueurs de déconfinement, il fallait bien se remettre au travail en espérant atténuer quelque peu les retards importants cumulés ici et là, depuis longtemps. Des retards constatés, notamment, dans le secteur des travaux publics et de la construction où certains grands projets dits structurants, peinent encore à s’engager dans une dernière ligne droite vers leur total achèvement. A l’image de la nouvelle pénétrante autoroutière au port d’Oran, du cinquième périphérique en cours de finition ou même la nouvelle aérogare de l’aéroport d’Oran dont la livraison, plusieurs fois annoncée, a été encore une fois reportée au premier semestre 2021. Inchaallah.

Par S.Benali