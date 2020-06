Retards et dysfonctionnements dans presque tous les secteurs…

Depuis quelques jours, l’actualité locale semble reprendre de plus en plus des thèmes et des sujets qui étaient jusqu’ici totalement écartés ou mis de côté, en tout cas très peu abordés, en raison évidemment de toute la place accordée à la pandémie du coronavirus et à la lutte engagée pour réduire les risques de contamination. Avec le bouleversement de l’activité sociale et économique, réduite à sa plus simple expression, les dossiers et les projets inscrits au programme du développement local n’étaient plus au cœur des priorités ou des attentes des citoyens en majorité préoccupés par leur avenir sanitaire individuel et collectif. Le nombre de cas de contaminations et de décès enregistrés et annoncés au quotidien, ne pouvait naturellement qu’accentuer l’ambiance de crainte, de peur et d’angoisse diffuse difficile pour certains à cacher. Comment dès lors, pourrait-on s’intéresser à l’état des lieux de la Cité ou à l’avancement de tel ou tel projet ? Mais depuis une dizaine de jours, alors que les premières lueurs de déconfinement se faisaient sentir, on a remarqué que l’information locale officielle reprenait son cours normal, axé essentiellement sur le calendrier d’activité du Wali.

Les actions liées à la mise en œuvre du plan de prévention contre le Covid 19, nettoyage et désinfection dans certains quartiers, distribution de masques, actions de solidarité avec les familles dans le besoin étaient deux mois durant, les seules informations récurrentes affichées sur le site officiel de la Wilaya. Et depuis quelques jours, on redécouvre sur le même site la reprise des réunions, sorties sur le terrain, visites de chantier et autres activités inscrites au programme de gestion des affaires locales. Ainsi, en moins de dix jours, pas moins de trois réunions de coordination ont été organisées, regroupant différents responsables de structures concernées par des dossiers et des projets de développement dans la wilaya d’Oran. S’agissant notamment d’une réunion sur le secteur de l’Habitat et du Logement, on peut «apprendre « sur le site officiel, que «durant la réunion, le Wali d’Oran a exhorté les responsables concernés à respecter les délais de réalisation des projets… et à mettre en œuvre les dispositifs et appliquer les solutions proposées lors de la réunion pour lever tous les obstacles administratifs afin de permettre aux bénéficiaires de recevoir leurs logements ainsi que leurs contrats administratifs». Une information générique qui le plus souvent, fait l’impasse sur l’explication et le détail des problèmes et des solutions, mais qui confirme toujours la persistance des retards et des dysfonctionnements constatés dans presque tous les secteurs…

Par S.Benali