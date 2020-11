<span style='text-decoration: underline;'>2ème vague de la pandémie</span>:<br><span style='color:red;'>Retour à la case départ</span>

Comme ce fut le cas lors du mois de juillet dernier, où Oran a vécu un pic du nombre des contaminations au Covid-19, la situation sanitaire ces derniers jours est jugée «alarmante» par les spécialistes, vus le nombre des cas enregistrés quotidiennement.

Et c’est le même cas au niveau national avec un nombre quotidien de contaminations qui donne froid au dos. Pour parer à cela, de nouvelles mesures ont étés prises dans les hôpitaux avec le retour du dispositif sanitaire initial comme ce fut le cas lors de la première vague de la pandémie. Hier, d’autres mesures ont été prises cette fois-ci par la wilaya pour tenter de baisser le nombre des contaminations. Cet objectif passe par l’interdiction de tout rassemblement.

Dans une nouvelle décision de signée hier par le wali indique: «l’interdiction formelle de tout type de rassemblement et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision».

Dans le volet commercial, Tout commerce ambulant ou marché informel seront interdits également sur le territoire de la wilaya ainsi que toute manifestation économique sportive ou culturelle.

La décision de wilaya explique que tout rassemblement public ne sera plus toléré dans les lieux qui attirent la foule comme les stades et les théâtres ou lors des expositions. L’interdiction englobe également toute activité à l’intérieur des écoles, des centres de formation professionnelle et des universités.

La décision englobe également «l’interdiction de l’utilisation des tables et des téléviseurs dans les cafeterias. Par contre, les restaurants resteront ouverts à condition de l’impératif respect des consignes du protocole sanitaire comme le respect des gestes barrières à l’intérieur comme à l’extérieur, outre la désinfection régulière des lieux et des équipements ainsi que des serviettes et uniformes, ainsi que la mise à disposition des clients de gel hydro-alcoolique avec interdiction d’utilisation des climatiseurs ou de ventilateurs. Notons que ces nouvelles mesures resteront valables durant 15 jours.

Fethi Mohamed