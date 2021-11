<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Retour à la case départ</span>

La récente défaite face à une modeste formation de l’ASMO met en évidence les objectifs tracés par l’entraîneur de l’USM Bel Abbés, Sidi Ahmed Slimani.

Ce dernier bien qu’il ait suivi le match de son équipe des tribunes du stade Habib Bouakeul d’Oran pour cause de suspension de trois mois, ne se dit pas très inquiet du futur de sa troupe et insiste sur les dettes financières qui étouffent son club : « Ce n’est pas facile de gérer un club qui a plus de 26 milliards de centimes de dettes. Il est important de miser sur ces jeunes talents qui n’ont besoin que de soutien moral. Maintenant, il faut vite oublier le revers de l’ASMO et songer à préparer la prochaine joute qui nous attend. » Justement, et à propos du prochain adversaire de la Mekerra pour la quatrième journée de la ligue deux amateur, il s’agit du Mouloudia d’El Bayadh qui rendra visite à Bel Abbés samedi prochain au stade du 24 Février 1956 . Concernant les jeunes, les réservistes se sont plutôt bien débrouillés en imposant le nul d’un but partout face à l’ASMO sur une réalisation du meneur de jeu Nabil Bekkar. Ce fut donc le premier point de la saison pour les U21 de l’USMBA.

B. Didéne