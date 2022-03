<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Retour des nuages de sable et un arbre tombe à Sidi Djillali</span>

Dès les premières heures de la journée d’avant-hier jeudi, des nuages et des vents de sable ont envahi la partie nord du pays pour atteindre l’autre côté du bassin méditerranéen, c’est-à -dire des pays comme la France, l’Espagne et l’Italie.

A Sidi Bel Abbés, et après à peine une semaine de ciel pluvieux, il fallait revivre un second calvaire avec ce vent de sable qui a rendu le ciel totalement couvert de sable avec une couleur jaunâtre.

Ce sont des habitants victimes de maladies chroniques d’asthme et des difficultés respiratoires qui souffrent le plus et qui se sont rués vers les hôpitaux afin de se faire soigner ou avoir leurs doses d’oxygène. La protection civile et la sûreté de Sidi Bel Abbés sont en alerte permanente afin de parer à d’éventuels risques d’accidents comme le cas de ce grand arbre qui est tombé en fin de la matinée de jeudi à Sidi Djillali près du rond point Wiam (marché Hasnaoui).

La police a accentué ses patrouilles de jour comme de nuit avec des sorties de sensibilisation envers les automobilistes. Des conseils et des mesures doivent être suivis d’où la fermeture des vitres des voitures pour éviter au maximum la respiration de la poussière, la conduite en cas de nécessité et respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

M.Bekkar