<span style='text-decoration: underline;'>Après trois mois de suspension pour cause de confinement</span>:<br><span style='color:red;'>Retour des rames du tramway d’Oran</span>

Après trois mois de suspension pour cause de confinement, le tramway d’Oran a repris hier son service dès 7h00 du matin. En effet, les rames circulaient à nouveau sur les rails, sur l’itinéraire reliant Es-Sénia à Sidi Maarouf. Les citoyens se sont réjouis, hier, du retour de ce moyen de transport.

La reprise a été effectuée dans des bonnes conditions, a-t-on constaté sur quelques rames. Pour réussir ce retour, la Setram a mobilisé des agents au niveau des rames et au niveau des stations pour la gestion des flux des voyageurs et veiller au respect du marquage au sol qui indique la place de chaque voyageur et des mesures préventives, comme l’obligation du port de la bavette et le respect de la distanciation sociale.

Les usagers étaient plutôt coopérants avec les agents et l’usager devait porter une bavette dès l’achat d’un titre. Dans chaque rame, les places sont indiquées par un marquage et entre les places debout, il y avait une distance de plus d’un mètre.

© OT / Lazreg





Notons que la reprise du tramway a été progressive avec des heures d’exploitation adaptées au confinement de 7h du matin jusqu’à 19h00. Dans le même cadre, des associations locales et des scouts musulmans, ont proposé de collaborer avec la setram pour la gestion des flux dans les rames et la distribution des bavettes.

Notons que l’entreprise metro d’Alger (Ema) a annoncé hier, la reprise du service commercial des tramways des villes d’Alger, Oran, Constantine, Sidi Bel-Abbes, Sétif et Ouargla à compter du 17 juin 2020, et ce, dans le strict respect des mesures sanitaires arrêtées et selon les horaires d’exploitation adaptés aux horaires de confinement.

Fethi Mohamed