<span style='text-decoration: underline;'>ASM Oran - USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Retour du capitaine Koufi</span>

Une semaine après sa première victoire, le club de la Mekerra se déplacera demain chez le voisin de l’ASM Oran pour le compte de la troisième journée du championnat de Ligue Deux. « J’ai découvert un moral de fer chez mes poulains qui ont cru en leurs chances suite au but de la victoire inscrit dans la quatrième minute de du temps additionnel. » a déclaré l’entraîneur de l’USM Bel Abbés, Sidi Ahmed Slimani, qui doit suivre ses joueurs des tribunes à cause de sa suspension à trois mois fermes. Demain face à l’ASMO, l’USMBA se présentera avec son capitaine et milieu de terrain, Koufi Yahia. A l’image de ses coéquipiers, ce dernier dira à propos de la rencontre de demain : « Je suis ravi de nos trois points arrachés face à Hadjout. J’espère que mon retour sera gagnant demain après-midi.» Signalons que le coup d’envoi du match ASMO – USMBA sera donné demain vendredi au stade Habib Bouakeul d’Oran à 15 heures, tandis que celui des réservistes se jouera à partir de dix heures du matin.

B. Didéne