<span style='text-decoration: underline;'>60 exposants attendus à l’université d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Retour du Salon dédié aux étudiants «KHOTWA»</span>

Une soixante d’exposants sont attendus à Oran pour le retour du salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives « KHOTWA ». Il s’agit du plus grand salon de formation et d’orientation en Algérie , avons-nous appris hier des organisateurs.

Ce Salon de l’Etudiant et des Nouvelles Perspectives « Khotwa » aura lieu le 22 et 23 Mars à la bibliothèque centrale de l’Université Mohamed Benahmed Oran 2 Es-Senia. Cette édition «comeback» signera le nouveau départ pour le plus grand évènement de l’orientation et de la formation du pays. Le Salon sera un espace d’échanges sur les choix d’études, les formations et les opportunités à saisir pour bâtir un avenir prometteur pour toute la jeunesse algérienne.

Les visiteurs seront ainsi orientés de façon efficace, grâce à la présence des professionnels de la formation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, les organismes de soutien à l’entrepreneuriat et les dénicheurs de talents et recruteurs qui pourront apporter un éclairage pertinent aux visiteurs sur leurs plans de carrière et leurs projets futurs.

Ce sont pas moins de 60 exposants qui seront donc au rendez-vous, comptant toutes les universités de l’ouest, les écoles nationales préparatoires et supérieures et un bon nombre d’instituts privés, en plus des organismes d’État d’aides à l’emploi et à l’entreprenariat. Nos interlocuteurs avancent qu’un riche programme d’activités accompagnera l’exposition avec des mini formations et coachings gratuits offerts aux jeunes visiteurs, et un cycle de conférences et des ateliers sur plusieurs thématiques animés par les associations et les clubs universitaires. Il est important de signaler que le Salon arrivera le 10 mai à Constantine au Palais de la Culture Malek Haddad avant de clôturer le Tour à Alger les 14 et 15 mai, concluent les organisateurs de cet important événement dédié à l’étudiant.

H.B