<span style='text-decoration: underline;'>TIZI-OUZOU/ ELECTIONS PARTIELLES</span>:<br><span style='color:red;'>Retrait de dossiers de candidature par 5 partis et six listes indépendantes</span>

Cinq partis politiques et six listes indépendantes ont retiré les dossiers de candidature en prévision de leur participation aux élections partielles des Assemblées populaires communales (APC) d’Aït Mahmoud et Ait Boumahdi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, at- on appris, lundi, auprès de la délégation de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Le délégué de wilaya de l’ANIE, Rachid Kana, a indiqué à l’APS que les 5 partis ayant retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles pour les deux communes, en perspective des élections partielles du 15 octobre prochain, sont le Front de libération nationale (FLN), le Front des forces socialistes (FFS), le Rassemblement national démocratique (RND), le Mouvement des jeunes algériens (MJA) et le Front El- Moustakbal. Concernant les listes indépendantes, il s’agit de Imnayen Elkheir et Tagmats pour la commune d’Aït Boumahdi, et Taskamouts Noussirem, Tagmats, Tiguejda et Tighri Bougdoud, pour la commune d’Aït Mahmoud, a-t-il ajouté, relevant que Tagmats a retiré les dossiers pour les deux communes dépourvu d’assemblées élues. Ces partis politiques et listes indépendantes, sont actuellement sur le terrain pour légaliser les formulaires, a signalé M. Kana, qui a observé que puisqu’il s’agit de communes de moins de 20.000 habitants, les listes comptent 16 candidats dont 3 suppléants et chacune doit être parrainée par 160 souscripteurs. Le dernier délai pour le dépôt des souscriptions est le 25 août à midi et s’agissant des candidatures, les concernés ont jusqu’à minuit du même jour pour les déposer, a-t-il signalé.