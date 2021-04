<span style='text-decoration: underline;'>CANDIDATS AUX EXAMENS DE FIN DES CYCLES SCOLAIRES</span>:<br><span style='color:red;'>Retrait des convocations à partir du 4 mai</span>

Dans le cadre du vaste pro gramme des différentes étapes en préparation des examens de fin des trois cycles scolaires à savoir ceux du primaire ,moyen et secondaire les services du secteur de l’éducation informent les candidats aux épreuves qu’ils pourront retirer leurs convocations selon les dates sous mentionnées arrêtées par le ministère de tutelle .

A cet effet ,l’opération de retrait des convocations des candidats aux épreuves de fin de cycle primaire se déroulera du 04 mai au 02 du mois de juin . Pour ce qui est du moyen du 16 mai au 17 juin et pour le secondaire du 16 mai au 24 juin de l’année courante .Dans le même cadre, il a été signalé que pour le bon déroulement de l’ensemble des examens de fin des cycles scolaires ,les services de l’éducation poursuivent les préparatifs sur tous les plans entre autres ceux ayant trait aux volets administratif ,pédagogique ,surveillance ,transport ,restauration pour atteindre les objectifs voulus et permettre aux candidats d’examiner dans des conditions adéquates et une ambiance favorable pour des résultats satisfaisants pour pouvoir avoir la possibilité d’accéder au cycle supérieur et de continuer leur parcours estudiantin avec un max de succès.

Bekhaouda Samira