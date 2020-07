<span style='text-decoration: underline;'>Saison 2019-20 suspendue</span>:<br><span style='color:red;'>Réunion aujourd’hui entre présidents de club pour concertation</span>

Une réunion entre les présidents de certains clubs professionnels aura lieu aujourd’hui afin de se concerter sur la suite de la saison 2019-2020, que la Fédération algérienne de football (FAF) veut trancher via une consultation écrite, a annoncé, samedi à Tizi-Ouzou, le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal.

«Nous avons une réunion avec des présidents de club et même le président de la Ligue de football professionnel (LFP)», a-t-il dit lors d’une conférence de presse, en rappelant que la position de la JSK concernant la reprise du championnat, suspendu depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus, «est claire et est exprimée dans un protocole d’accord remis à la LFP et à la FAF». Revenant sur la nécessité de trancher définitivement l’avenir de la saison 2019-2020, le président de la JSK a souligné que les clubs ont besoin de «visibilité», ajoutant qu’«il faut mettre un terme à ce statu quo qui dure depuis plus de quatre mois».