<span style='text-decoration: underline;'>NOYADES</span>:<br><span style='color:red;'>69 décès enregistrés depuis le 1 juin 2020</span>

Alors que l’accès aux plages a été interdit dans plusieurs wilayas du pays, une mesure qui vise à éviter la propagation du coronavirus parmi les estivants, des noyades ont tout de même fait leur lot de victimes notamment au niveau des barrages et des retenues d’eau.

A vec l’arrivée des grandes chaleurs d’été, des jeunes et moins jeunes prennent le risque de se baigner dans des barrages et des réserves d’eau, des lieux qui ne sont pas sans danger sur leur vie. En plus de ces lieux dangereux, d’autres citoyens optent pour des plages non surveillées dont la baignade est interdite. Ainsi, depuis le début de la saison estivale, des dizaines de décès par noyade ont été dénombrées. Selon un bilan rendu public, hier, par les services de la Protection civile, Soixante-neuf (69) cas de décès par noyade ont été enregistrés depuis le 1er juin de l’année en cours.

« Le nombre de personnes ayant perdu la vie noyées en mer et dans des réserves d’eau s’élève à 69 cas depuis le 1 juin 2020», précise la même source. Pour ce qui est des victimes enregistrées durant ces dernières 48 heures, les services de la Protection civile ont enregistré 3 décès par noyade au niveau des wilayas de Sidi Bel Abbes et de Souk Ahras. «La Protection civile fait état de trois (03) cas de décès dans les réserves d’eaux enregistrés durant les dernières 48 heures. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, les corps sans vie de deux (02) jeunes hommes d’une même famille, âgés respectivement de 26 et 20 ans, ont été repêchés.

Les deux victimes sont décédées noyées dans un barrage dénommé Sarnou au lieu dit village Dalahim commune de Sidi Hamadouche daïra Ain El Berd. A Souk Ahras, un enfant âgé de 09 ans s’est noyé dans une mare d’eau, au lieu dit oued Melague commune Oued Kebrit, dans la wilaya de Souk Ahras», précise le communiqué.

11 DÉCÈS ET 360 AUTRES BLESSÉES EN 48 HEURES SUR LES ROUTES

En outre les noyades, la circulation automobile est à l’origine des accidents qui font des morts et des blessés sur les routes du pays. Ainsi, l’hécatombe routière continue d’endeuiller des familles en dépit des mesures prises par les services concernés. Rien qu’en 48 heures, 11 décès et 360 autres blessées ont été enregistrés par les services de la Protection civile. Selon un bilan rendu public, hier, par cette institution, «Onze (11) personnes sont décédées et 360 autres blessées dans des accidents de la route enregistrés durant les dernières 48 heures à travers le territoire national».

S’agissant du nombre d’interventions effectuées, il ressort du même bilan que «les secours de la Protection civile ont effectué du 23 au 25 juillet 2020 (bilan arrêté samedi à 8h du matin), 240 interventions suite à plusieurs accidents de la route à travers plusieurs wilayas, ayant causé le décès à 11 personnes et des différentes blessures à 360 autres». À signaler, dans ce sillage, que le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Laghouat avec deux (02) personnes décédées et 04 autres blessées suite à une collision entre 02 véhicules légers survenue sur la RN 23 au lieu dit zone El Djedr commune de Oued Merra, détaille la même source.

Pour ce qui est de sa contribution dans les efforts consentis pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, la Protection civile a impliqué ses services qui ont mené des campagnes de sensibilisation dans différentes régions du pays. «Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les unités de la Protection civile ont procédé, durant la même période, à 243 opérations de sensibilisation rappelant aux citoyens la nécessité de respecter les règles de confinement et les mesures de prévention dont la distanciation physique», précise la même source. La Protection civile a également effectué des opérations de désinfection et de stérilisation de différents lieux et édifices aussi bien publics que privés.

Dans ce cadre, la même source fait état de 262 opérations de désinfection générale effectuées par les unités de la Protection civile à travers toutes les wilayas touchant l’ensemble des infrastructures et édifices, publiques et privés, quartiers et ruelles, et mobilisant 1145 agents tout grade confondu, 166 ambulances et 149 engins. La même source a indiqué enfin que «des dispositifs de surveillance ont été mis en place dans 14 sites d’hébergement, à travers les wilayas d’El Oued, Ain Témouchent, Mostaganem, Tlemcen, Annaba, Boumerdes, Tipaza et El Tarf, destinés au confinement des citoyens rapatriés»

Samir Hamiche