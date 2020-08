<span style='text-decoration: underline;'>Dely-Ibrahim (Alger)</span>:<br><span style='color:red;'>Réunion du bureau fédéral de la FAF lundi prochain</span>

La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra une réunion de son bureau fédéral lundi prochain en son siège à Dely-Ibrahim (Alger), a indiqué mardi un communiqué de l’instance fédérale.

Plusieurs dossiers seront à l’ordre du jour de la réunion au cours de laquelle les présents prendront connaissance des rapports des différentes commissions (Finances, Coupe d’Algérie, médicale, Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), arbitrage (CFA), football féminin, coordination avec les Ligues, statut du joueur et la Commission de Futsal et Beach-soccer), ainsi que le bilan financier de l’exercice 2019. La réunion sera présidée par le premier responsable de l’instance fédérale et verra la participation, entre autres, des présidents des Ligues (de football professionnel (LFP), de football amateur (LNFA), d’inter régions de football (LIRF), de football féminin (LNFF) et de Futsal) qui représenteront les rapports d’activités de leurs Ligues respectives.