Réunion du Gouvernement: la communication, l’industrie, l’agriculture et la santé à l’ordre du jour

“Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce samedi 31 Juillet 2021, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée au Palais du Gouvernement. Conformément à l’ordre du jour, les membres du Gouvernement ont entendu cinq (5) communications présentées par le Secrétaire Général du Gouvernement ainsi que par les Ministres en charge de la Communication, de l’Industrie et de l’Agriculture. Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le Secrétaire Général du Gouvernement sur la méthodologie d’élaboration du Plan d’action du Gouvernement. A ce sujet, Monsieur le Premier Ministre, Ministre des Finances a rappelé les directives de Monsieur le Président de la République données aux membres du Gouvernement lors du Conseil des Ministres du 25 Juillet 2021 et leur a demandé de finaliser la préparation du plan d’action en vue de son adoption lors d’un prochain Conseil des Ministres. Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le Secrétaire Général du Gouvernement portant sur la méthodologie et les modalités de l’action du Gouvernement en matière d’élaboration des textes législatifs et règlementaires. A l’issue de cette présentation, Monsieur le Premier Ministre, Ministre des Finances a décliné une série de directives et d’orientations aux membres du Gouvernement, visant à moderniser et numériser le processus normatif, à améliorer la qualité des textes juridiques, à consolider la sécurité juridique en garantissant l’accessibilité, la lisibilité, la stabilité et l’effectivité des textes, et à renforcer les capacités des institutions de l’Etat en la matière. Le Gouvernement a entendu un exposé présenté par le Ministre de la Communication sur la stratégie de communication gouvernementale. La présentation a été axée sur le développement de la communication des institutions et les méthodes à adopter en vue d’améliorer l’information à destination du citoyen, à travers les sites internet des administrations publiques ainsi que sur les réseaux sociaux. En outre, il a été abordé les réformes juridiques et réglementaires à engager dans le domaine de l’information. A l’issue de l’exposé, le Premier Ministre, Ministre des Finances a instruit le Ministre de la Communication à l’effet de parachever la mise en place des institutions en charge de la régulation du secteur de la communication et ce, en vue d’assurer un respect des conditions d’exercice de la profession de journalisme fondée sur l’opinion et l’expression libre d’une part et l’éthique de la profession et les valeurs de notre société. Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le Ministre de l’Industrie sur les mesures d’urgence pour la relance de l’activité industrielle. La communication a porté sur les principales mesures à caractère urgent identifiées par le secteur de l’industrie, dont la mise en œuvre permettra la levée des blocages qui entravent le fonctionnement de l’économie et boostera l’investissement productif. Dans ce cadre, cinq (5) axes stratégiques ont été identifiés et devant conduire à une meilleure performance de l’économie nationale, à savoir: – La préservation de l’outil de production