<span style='text-decoration: underline;'>Suivi de la mise en œuvre des mesures de prévention</span>:<br><span style='color:red;'>Rezig donne des instructions fermes aux directeurs régionaux de commerce</span>

Avec la montée des contaminations par le coronavirus, le gouvernement compte durcir davantage les mesures de prévention et de protection pour freiner la propagation du virus et endiguer les clusters de la pandémie. Un suivi de l’application des mesures sur le terrain est plus que nécessaire.

Les mesures de confinement appliquées dans la plupart des wilayas du pays et la limitation des horaires pour de nombreuses activités économiques seront suivies par des dispositions supplémentaires fixées par le ministère du Commerce.

C’est un tour de vis que le premier responsable du secteur, Kamel Rezig, veut imposer dans son secteur. Suite aux dispositions exigées des commerçants contre la Covid-19, un suivi de leur application sera désormais mené sur terrain aux quatre coins du pays par des opérateurs relevant de la tutelle. Ainsi, selon un communiqué du département ministériel, rendu public jeudi dernier, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a donné des instructions fermes aux directeurs régionaux et de wilayas relevant du secteur concernant l’impératif suivi sur terrain de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation de Covid-19.

Les instructions ont été rendues publiques lors d’une réunion tenue par visioconférence et présidée jeudi dernier par le premier responsable du département du commerce.

«Ces instructions ont été données lors d’une réunion par visioconférence, présidée jeudi par M. Rezig au siège du ministère ayant réuni les directeurs régionaux et de wilayas relevant du secteur», note la source.

Les instructions de M. Rezig s’ajoutent à celles fixées le 18 novembre dernier par le Premier ministre Abdelaziz Djerad visant à durcir les mesures de prévention en ce qui concerne notamment le secteur du commerce.

Dans ce cadre, le communiqué du ministère du Commerce précise que «cette réunion s’inscrit en droite ligne des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, données au ministre du Commerce lors de la réunion du Gouvernement tenue le 18 novembre 2020 quant à l’impératif durcissement des mesures de contrôle relatives au secteur du commerce et ce dans le souci d’endiguer la propagation de Covid-19».

Au cours de la réunion de jeudi dernier, M. Rezig a exigé des directeurs de commerce de wilayas une mobilisation et un suivi quotidien et tout au long de la semaine pour constater de visu l’application par les commerçants et les autres intervenants du secteur des mesures de prévention contre le coronavirus.

Sur ce point, le même communiqué a fait savoir que «le ministre a donné une série d’instructions fermes aux directeurs quant à l’impératif «d’être présent sur le terrain tout au long de la semaine et de se mobiliser dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle à l’image des cadres et des fonctionnaires du secteur, depuis le début de cette pandémie en Algérie». M. Rezig a appelé également les représentants de son secteur dans toutes les wilayas à coordonner avec les walis pour une éventuelle prise de mesures urgentes. Le ministre du Commerce «a plaidé pour «le suivi de la mise en œuvre de toutes les mesures prises par le Gouvernement dans l’objectif de juguler la propagation de la pandémie, outre la coordination, sous l’autorité des walis de la République afin de prendre chaque décision urgente devant protéger la santé du citoyen», conclut la source.

