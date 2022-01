Riyad Mahrez: «Je crois en la qualification»

Le capitaine de l’équipe nationale de football, Riyad Mahrez, s’est montré rassurant et serein, à la veille du match décisif face à la Côte d’Ivoire, jeudi au stade de Japoma à Douala (17h00), comptant pour la 3e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier û 6 février).

« Nous sommes prêts et motivés. Toute la nation est dernière nous. Tous les feux sont au vert pour réussir et on mérite de se qualifier au prochain tour, mais on doit le montrer sur le terrain. Je n’ai pas envie de perdre et rentrer chez moi. Je crois en la qualification. Je ne peux pas vous dire qu’on va gagner mais je vous garantis qu’on va tout faire pour. Je suis confiant et j’espère rester ici plus longtemps», a indiqué Mahrez, lors de la conférence de presse d’avant-match tenue au stade de Japoma. L’équipe nationale, tenante du titre, a complètement raté ses débuts dans cette 33e édition, en se faisant d’abord accrocher d’entrée par la Sierra-Leone (0-0), avant de concéder une surprenante défaite devant la Guinée équatoriale (0-1). Avec un seul point au compteur, les « Verts « devront impérativement battre les Ivoiriens pour espérer valider leur ticket pour les 1/8es de finale. « La pression? Nous vivons avec, on l’a toujours. Mais il s’agit d’un peu plus de pression au vu de notre situation compliquée au sein du groupe. On doit savoir la gérer. Depuis 2016 ou 2017, j’ai toujours eu plus de responsabilité avec tout ce que je fais avec mon club. Nous avons montré auparavant, qu’on savait jouer avec la pression, on sait rebondir dans les moments difficiles. Le match s’annonce ouvert. Les quatre équipes aspirent à se qualifier», a-t-il ajouté. Incapable de marquer le moindre but lors des deux premiers matchs du tournoi, l’équipe nationale a montré ses limites sur le plan offensif. Interrogé sur ce manque d’efficacité, Mahrez a relevé la nécessité d’être plus lucides, en vue du rendez-vous capital face au leader du groupe. « Je ne peux pas l’expliquer. Sur tous nos matchs avec Belmadi, on n’a pas réussi à marquer sur les deux derniers matchs uniquement. On doit plus travailler et frapper souvent au but.

Nous devons rester optimistes, et croire en nous, pour essayer de renverser la tendance». En tant que capitaine, Mahrez a voulu prendre ses responsabilités, et évoquer le message qu’il compte adresser à ses coéquipiers. « Le message est simple: on doit gagner. On a manqué d’efficacité, et on doit être plus spontané dans le dernier geste. Quand on est dos au mur, on ne doit pas trop parler, tout le monde sait ce qu’il a à faire». Enfin, Mahrez s’apprête à retrouver la Côte d’Ivoire, deux ans et demi après la confrontation en quart de finale de la CAN-2019 au stade de Suez en Egypte. « En 2019, c’était déjà un 1/4 de finale, on devait tous les deux gagner pour passer. Là c’est différent, ils sont pratiquement déjà qualifiés. Ce sera un match ouvert et différent avec d’autres calculs. Les deux équipes voudront gagner», a-t-il conclu. Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire occupe la tête du classement avec 4 points, devant la Guinée équatoriale (3 pts). La Sierra-Leone suit à la 3e place (2 pts), alors que l’Algérie ferme la marche avec un seul point. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.