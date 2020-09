<span style='text-decoration: underline;'>Premier League (Manchester City) </span>:<br><span style='color:red;'>Riyad Mahrez testé positif au Covid-19</span>

Manchester City a annoncé lundi que la star de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, et son coéquipier français Aymeric Laporte, ont été testés positifs au Covid-19 et sont placés en isolement, conformément au protocole gouvernemental et à celui de la Premier League anglaise.

«Aucun des deux ne montre de symptômes. Tout le monde au club souhaite à Riyad et Aymeric une guérison rapide avant leur retour à l’entraînement et la nouvelle saison», a écrit le club dans un communiqué. De son côté, Mahrez a remercié les supporters qui lui ont envoyé des messages de soutien sur Twitter «Je vais bien. Soyez tous prudents et prenez soins de vous», a-t-il écrit sur son compte officiel. Il s’agit du troisième international algérien touché par ce virus, après l’attaquant de Montpellier (Ligue 1 française) Andy Delort et le milieu de terrain du FC Nantes, Mehdi Abeid, contaminés le mois d’août passé.