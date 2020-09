Route de la corniche supérieure: Des retards scandaleux

Mise en service il y a plus de sept ans sur décision de l’ex-wali d’Oran Boudiaf Abdelmalek, la route de la Corniche supérieure devait être équipée de l’éclairage public avant la fin de l’année 2013. C’était en tout cas, les déclarations reprises par les médias, des autorités locales et gestionnaires du secteur à l’époque. On sait depuis, à quel point cette infrastructure routière a été bâclée, délaissée et inscrite au registre de la fatalité des échecs propres au terrain oranais. En moins de trois ans, la route de la corniche supérieure allait gagner son surnom de «route de la mort» en raison du nombre impressionnant d’accidents mortels qui allaient être enregistrés en raison d’un grand nombre de lacunes techniques et de non achèvement des travaux de finition liés à la pose des balises de sécurité et de l’éclairage. Cette route, qui a coûté la bagatelle de 200 milliards de centimes, est elle aussi, à inscrire dans la liste des turpitudes et des «projets tordus» réceptionnés pour Oran en toute impunité. Ouverte à la circulation avant même que tous les travaux ne soient achevés, la route et ses nombreux virages en tête d’épingle allait vite devenir un itinéraire redouté pour le revêtement dégradé, l’absence de murets de protection, l’absence d’éclairage et l’insécurité causée par les guet-apens organisés la nuit par des bandes de malfrats détroussant les automobilistes. Il y a cinq ans, des premiers travaux de réalisation de points d’ancrage des poteaux de l’éclairage et de tranchées de passage des câbles ont été entamés mais très vite abandonnés, on ne sait pour quelles stupides raisons bureaucratiques liées aux procédures financières. Et ce n’est que la semaine dernière que l’on a constaté enfin la reprise de ce chantier vital pour le bon fonctionnement et la réhabilitation de cet axe routier. Les automobilistes ont pu en effet, voir plusieurs équipes d’ouvriers occupés à enlever les déblais amassés sur les points d’ancrage creusés il y a longtemps et à procéder à la remise en place des gaines en plastique devant protéger les câbles électriques. Mieux vaut tard que jamais, se disaient les usagers les plus optimistes. Mais pour les observateurs avertis, cet axe routier a déjà définitivement gagné une mauvaise réputation ne permettant nullement de l’inscrire en outil d’intégration urbaine favorable à la promotion du tourisme local. Beaucoup rêvaient en effet, de voir cette route de montagne aménagée dans un projet global de mise en valeur de tout l’environnement naturel, en éradiquant notamment, les nombreux «points noirs» offerts ici et là au regard du visiteur… Mais c’est là un autre débat.

Par S.Benali