<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Saâd Anes: «Je plaide pour un changement»</span>

L’enfant de la ville de Ben Badis, Saâd Anes nous livre ses impressions suite à la nouvelle du renflouement des quatre milliards et se dit prêt à rester si des changements auront lieu. Suivons-le :

Ouest Tribune : Comment se porte Saad Anes après cet arrêt du championnat?

Saâd Anes: Confinement oblige, je suis contraint de limiter mes déplacements et je me contente d’avoir des nouvelles sportives et du quotidien par le biais des réseaux sociaux.

O.T : Etes vous au courant de la nouvelle subvention de la wilaya et l’APC?

S.A: Je l’ai su par voie de presse sportive et tout ce que je souhaite, c’est que cette bouffée d’oxygène sera utile pour rémunérer les joueurs dont je fais partie.

O.T : On vous a annoncé en contacts avancés avec le MCA. Qu’en est-il exactement?

S. A: Certes, mon nom est cité pour le prochain mercato estival mais pour l’instant, et je ne vous le cache pas, je pense seulement et uniquement à mon club. Il faut d’abord songer à réaliser le maintien en Ligue Une et poursuivre notre aventure en coupe. Après, on verra.

O.T : Et financièrement dans tout ça ?

S. A : Comme mes coéquipiers, je dois de l’argent mais ce n’est pas ce qui m’inquiète pour l’instant.

O. T : C’est quoi donc?

S. A : Il faut qu’un changement soit à la hauteur de nos supporters. J’étais souvent victime de fausses informations émises à mon égard par certains dirigeants. Il faut que cela cesse et je suis pour un remaniement tant sur le plan administratif que dans le volet de l’effectif car beaucoup de joueurs n’ont pas le niveau escompté mais ont réussi de belles performances grâce à leurs persévérances.

O. T : Un dernier mot ?

S. A : Je tente de garder au maximum ma forme en m’entrainant chez moi à Ben Badis ou à la plage et je souhaite que notre pays soit épargné par cette pandémie.

B. Didéne