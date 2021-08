Sahara occidental: Alexander Ivanko nommé nouveau représentant spécial du SG de l’ONU

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé vendredi avoir nommé, Alexander Ivanko, de la Fédération de Russie en tant que nouveau Représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso).Alexander Ivanko succède au canadien Colin Stewart.Ayant servi comme chef d’état-major de la Minurso depuis 2009, M. Ivanko cumule plus de 30 ans d’expérience dans les affaires internationales, le maintien de la paix et le journalisme, selon un communiqué de l’ONU.

Il a auparavant été directeur de l’information publique pour la Mission des Nations Unies au Kosovo (2006-2009) et porte-parole des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (1994-1998).Ivanko a entamé sa carrière dans le journalisme, travaillant comme correspondant en Afghanistan et aux Etats-Unis pour un journal russe.

Il a également été conseiller principal auprès du représentant pour la liberté des médias de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (1998-2005).

Il est titulaire d’une maîtrise en journalisme de l’Université d’État de Moscou et parle couramment le russe et l’anglais.