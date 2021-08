Sahara Occidental: décès du ministre sahraoui de la sécurité, Abdellah Lahbib

Le membre du secrétariat du Front Polisario, ministre de la sécurité et de la documentation sahraouie, Abdellah Lahbib est décédé dimanche des suites d’une infection au Covid-19, a indiqué l’agence de presse sahraouie SPS.

Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’Etat sahraoui et du Front Polisario. Il a notamment occupé le poste de ministre de la défense sahraouie, puis commandant de plusieurs régions militaires dont la septième et la deuxième et enfin ministre de la Sécurité et la

documentation, un poste qu’il a occupé jusqu’à son décès.

Selon SPS, la présidence de la République sahraouie va publier un

communiqué dans lequel elle annoncera un deuil national et la mise en berne

du drapeau sahraoui dans toutes les institutions.