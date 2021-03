Sahara Occidental: Tebboune pour la coordination des efforts en vue d’une solution durable au conflit

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé mardi à la coordination des efforts africains en vue de cristalliser une solution durable au conflit au Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique.

Dans son allocution lors de la réunion, en visioconférence, du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) au niveau des chefs d’Etats et de gouvernements, le Président Tebboune a déclaré: “l’occasion nous est donnée aujourd’hui d’examiner la situation grave au Sahara Occidental avec l’espoir de voir nos délibérations aboutir à des mesures concrètes et efficaces pour cristalliser une solution durable à ce conflit, qui n’a que trop duré mais qui ne saurait avoir de délais de prescription”.

Rappelant la position constante de l’Algérie vis-à-vis de la cause de décolonisation au Sahara Occidental, le président de la République a appelé à la coordination des efforts et à l’action pour mettre fin à la crise au Sahara Occidental, dernière colonie dans le Continent.

Il a ajouté que “l’Afrique qui a vaincu l’occupation européenne par sa lutte politique et armée parfois et qui est venue à bout de l’Apartheid, se doit aujourd’hui d’en finir avec le dernier foyer colonial”.

“L’échec du cessez-le-feu suite à la violation d’un accord en vigueur depuis 1991 et l’escalade dangereuse que connait le conflit au Sahara occidental n’est que la résultante de décennies de politique de blocage et de ralentissement systématiques des Plans de règlement, de contournement du processus de négociations et de tentatives récurrentes d’imposer le fait accompli dans le territoire d’un Etat membre fondateur de l’UA”, a fait observer le Président Tebboune dans son allocution.

La réunion a examiné deux points : les changements climatiques et leurs impacts sur la paix et la sécurité en Afrique et la cause du Sahara Occidental à la lumière des développements et dépassements survenus récemment dans les territoires sahraouis occupés”.