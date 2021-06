<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Saïd Chanegriha participe à la 9e Conférence sur la sécurité internationale à Moscou</span>

Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) participe à la 9e Conférence sur la sécurité internationale, organisée par la Fédération de Russie, et dont les travaux se sont ouverts mercredi à Moscou, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Les travaux de la conférence, à laquelle prennent part des ministres de la Défense, des chefs d’état-major et experts dans les questions sécuritaires représentant 109 pays, ont été ouverts, via visioconférence, par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, précise la même source. «La stabilité stratégique.. les mutations et les perspectives», «la région asiatique dans le contexte de la politique générale», «le rôle des institutions militaires dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19», «la sécurité des informations.. les problèmes et les solutions», «la coopération militaire technique entre la Russie et les pays de l’Afrique et du Moyen-Orient», «la coopération militaire comme outil pour faire face aux défis et menaces en Amérique Latine» et «la sécurité en Europe… la réalité et les perspectives», sont les thèmes inscrits à l’agenda de la conférence. A l’occasion de sa participation à cette conférence, le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, s’est entretenu avec le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général d’armée Choigou Serguei Koujouguévitch, en présence des membres de la délégation algérienne, et de M. Dimitri Chougaev, co-président de la Commission gouvernementale algéro-russe chargée de la coopération militaire et technique, et du directeur général de la société «ROSOBORONEXPORT» pour la partie russe, ajoute le communiqué.

Les discussions ont porté, selon la même source, sur «l’état de la coopération militaire et technique entre les deux pays et sur les perspectives de son développement à la lumière de ces relations qui se consolident davantage pour se hisser à la hauteur du partenariat stratégique qu’entretiennent les deux pays amis».