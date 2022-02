<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Saïd Chanegriha reçoit le Chef d’Etat-Major des Forces armées angolaises</span>

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a reçu mardi, au siège de l’Etat-Major de l’ANP, le Général d’Armée Antonio Egidio De Sousa Santos, Chef d’Etat-Major des Forces armées angolaises, qui effectue une visite officielle en Algérie, du 14 au 17 février, à la tête d’une importante délégation militaire, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut de l’emblème national et la présentation des honneurs militaires à l’hôte par des formations issues des différentes Forces de l’ANP, précise la même source, ajoutant que le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, les Chefs de Départements et les Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’ANP, ainsi que les membres de la délégation angolaise, ont pris part à cette rencontre. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation militaire angolaise, le Général de Corps d’Armée a souligné que «cette visite aura pour effet positif direct de multiplier les opportunités de rencontres et de concertations, pour échanger les points de vue sur les questions d’intérêt commun».

«Cette visite réaffirme notre détermination à travailler ensemble à la faveur d’une volonté politique clairvoyante, qui aura pour effet positif direct de multiplier les opportunités de rencontres et de concertations, ce qui nous permettra d’échanger régulièrement les points de vue et les analyses sur les questions d’intérêt commun», a-t-il souligné.

«Notre volonté de coopération bilatérale est en mesure de refléter une dynamique à même d’entériner nos relations dans un processus pérenne et pragmatique et de la hisser à la hauteur des ambitions de nos deux Armées. En fait, notre rencontre d’aujourd’hui représente une opportunité pour définir les volets de notre coopération militaire bilatérale et concrétiser ses perspectives», a mis en exergue Saïd Chanegriha. Le Général de Corps d’Armée a tenu à souligner que «l’Algérie a toujours contribué à la sensibilisation de la communauté internationale quant au caractère transfrontalier du fléau du terrorisme et de ses dangers, partant de sa riche et longue expérience en la matière».

«Je me permets de vous affirmer qu’au fil des années, l’expérience acquise de notre combat contre le terrorisme fait ressortir qu’aucun pays n’est à l’abri de la menace terroriste et que la lutte contre ce phénomène ne peut être la mission d’un seul pays», a-t-il relevé.

«C’est pourquoi l’Algérie a grandement contribué à la prise de conscience, par la communauté internationale, quant à la dimension transfrontalière et des dangers de ce fléau, comme elle a activement œuvré pour que les pays de la région disposent de capacités militaires et de l’efficacité requise en matière de lutte contre le terrorisme», a-t-il encore souligné. Le chef d’Etat-Major de l’ANP a salué, dans ce contexte, «la nouvelle approche globale et intégrée» pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, préconisée par l’Algérie, dernièrement, lors du Sommet de l’Union africaine, tenu à Addis-Abeba.

«A ce titre, précisément, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a plaidé, en date du 06 février en cours, lors du Sommet de l’Union africaine, tenu à Addis-Abeba, pour la conception et l’adoption d’une nouvelle approche africaine globale et intégrée, pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, car la bataille contre ce dangereux fléau nécessite la conjugaison des efforts de tous, notamment en ce contexte d’instabilité que connait la région du Sahel et du Sahara, marqué également par l’aggravation de la menace terroriste et la prolifération des organisations connexes dans plusieurs pays du continent», a-t-il fait valoir.

«Cette approche repose sur deux volets majeurs, à savoir la lutte contre les groupes extrémistes sur le terrain, d’une part, et la lutte contre les idées radicales et l’immunisation des sociétés africaines contre ces idéologies insidieuses, d’autre part», a-t-il précisé. De son côté, le Général d’Armée Antonio Egidio De Sousa Santos, Chef d’Etat-Major des Forces armées Angolaises a mis en valeur «les relations historiques profondes entre l’Algérie et l’Angola qui remontent aux années d’occupation étrangère où l’Algérie a apporté son assistance et son soutien au peuple angolais afin de recouvrer son indépendance». A l’issue de la rencontre, il a été procédé à un échange de présents symboliques entre les deux parties et la signature, par le Chef d’Etat-Major des Forces armées angolaises, du livre d’or de l’Etat-Major de l’ANP, conclut le communiqué.