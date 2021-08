Saida: lancement de la réalisation de 60 projets de développement

Lancés en début de semaine courante, ces projets portent sur l’aménagement externe, le revêtement des chaussées, la réalisation de réseaux d’eau potable et d’assainissement, l’installation de l ‘éclairage public en technique LED.

Ces opérations touchent 30 villages et zones rurales de la wilaya dont Sidi Mimoune, Grenida (commune d’Ain Soltane), Ziraouene et Moulay Touhami (commune de Sidi Boubekeur) Layoune et Ain Taghat (Ouled Khaled), Barbour, Maata (commune de Youb), Abdelhadi et Drouaa (commune de Dhoui Tabet).