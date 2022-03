<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Inter Région Ouest - 21ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Saint Rémy craque à Telagh</span>

Le FCB Télagh a réussi un grand coup avant-hier vendredi en venant à bout d’un dur morceau, le JS Emir Abdelkader.

Au stade Belhadj Kouider de Télagh, les locaux ont surclassé les gars de Saint Rémy par deux buts à un. Les deux réalisations du Feth sont l’œuvre de Farah Djillali qui a ouvert le score d’une tête ajustée à la septième minute de jeu. Son coéquipier Bouarfa Zakaria a doublé la mise à la 62ème minute et marqué son huitième but de la saison devenant le buteur maison. Cette joute a connu une expulsion dans chaque camp à la 37ème minute suite à une altercation entre deux joueurs.

Grâce à cette victoire, le FCB Telagh augmente son capital à 31 points et prend une option pour un maintien sans difficultés.

B. Didéne