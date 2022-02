<span style='text-decoration: underline;'>Mila</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 1.200 quintaux de semences de pomme de terre stockés illégalement</span>

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Tadjenanet (wilaya de Mila) ont arrêté trois (3) individus et saisi 1.200 quintaux de semences de pomme de terre stockés de «manière illégale» dans un entrepôt implanté dans cette commune, a-t-on appris lundi du responsable de la brigade, l’adjudant-chef Mourad Nouri.

La brigade de recherche de la Gendarmerie de Chelghoum Laid a reçu des informations sur cette affaire, la deuxième du genre, selon lesquelles des quantités importantes de semences de pomme de terre étaient stockées dans un entrepôt de la localité de Tadjenanet, a indiqué la même source. A cet effet, une enquête a été engagée en étroite collaboration entre les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Tadjenanet, les agents de l’inspection territoriale du commerce de Chelghoum Laid et la subdivision des services agricoles de cette commune, a-t-on affirmé. En coordination avec le parquet compétent, il a ainsi été procédé, a-t-on fait savoir, à la perquisition de l’entrepôt en question, où 1.200 quintaux de semences de pommes de terre ont été saisis.

L’enquête a conclu que «les quantités stockées n’étaient pas déclarées auprès des services agricoles», a-t-on détaillé, soulignant que l’opération a permis la saisie de cette quantité de semences et à l’arrestation de trois (3) personnes âgées entre 36 et 53 ans. Les procédures juridiques ont été achevées durant la semaine en cours et les mis en cause ont été présentés devant les autorités judiciaires près le tribunal de Chelghoum Laid, a-t-on ajouté. Pour rappel, les services de la Gendarmerie nationale ont saisi dans la commune d’Ouled Khelouf (Sud de Mila), dans une opération similaire menée la semaine dernière, une quantité de pommes de terre destinée à la consommation estimée à 800 quintaux et stockée à des fins de spéculation.