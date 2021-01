<span style='text-decoration: underline;'>Tébessa</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 1 kg de cocaïne</span>

La section de recherche et d’intervention (SRI) de la Gendarmerie nationale de Tébessa a saisi une quantité de 1 kg de cocaïne et démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue et des psychotropes, a-t-on appris mercredi, du Groupement territorial de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base de renseignements faisant état d’une transaction pour introduire une quantité importante de cocaïne, la section de recherche a mis en place un plan d’intervention qui s’est soldé par l’arrestation de 9 personnes impliquées et la saisie de 1 kg de cocaïne en plus de 85 grammes de kif traité et une «importante» somme d’argent constituant les revenus de ce commerce illégal, selon la même source. L’opération a permis aussi la saisie de 2 véhicules touristiques utilisés dans la contrebande et des quantités «considérables» de munitions, ainsi que des cartes SIM de plusieurs opérateurs téléphoniques, a-t-on fait savoir. Une enquête approfondie dans cette affaire a été lancée sur ordre du procureur de la République compétent, a-t-on conclu.