<span style='text-decoration: underline;'>EL-OUED </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 10 kg de kif traité</span>

Les éléments de la brigade anti-drogue de la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la wilaya d’El-Oued ont saisi dix (10) kilogrammes de kif traité, a-t-on appris jeudi de ce corps sécuritaire.

Agissant sur la base d’informations faisant état d’une activité suspecte au niveau d’une maison utilisée par un réseau criminel activant dans le transport, la commercialisation et le stockage illégaux de drogues, les services de la police ont mis en place un plan sécuritaire, sous la supervision du parquet compétent, ayant permis d’identifier et d’arrêter deux suspects qui avaient en leur possession la quantité de drogue précitée (10 kg de kif traité), at- on précisé. Après l’achèvement des procédures légales en vigueur, les deux mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur placement en détention provisoire, a conclu la même source.