<span style='text-decoration: underline;'>Arrestation de deux individus</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 118.500 euros à l’aéroport international Houari Boumediene</span>

Les services de la Police aux frontières (PAF) de l’aéroport international Houari Boumediene, ont mis en échec, ces derniers jours, une tentative de transfert illicite vers l’étranger d’un montant en devise et arrêté deux individus qui s’apprêtaient à quitter le territoire national à destination de l’aéroport de Dubaï, a indiqué, mercredi, un communiqué des services de la Sûreté nationale. La vigilance des éléments de la PAF de l’aéroport international Houari Boumediene, «a permis l’arrestation des deux suspects et la saisie de 118.500 euros en liquide», précise la même source. Après parachèvement des formalités légales, les deux mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.