<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 132 kg de kif traité et arrestation de 5 individus</span>

Les éléments des services des Douanes de la wilaya de Tlemcen ont saisi une quantité de 132 kg de kif traité et arrêté cinq individus impliqués dans cette affaire, rapporte un communiqué de la cellule de communication de la direction régionale de ce corps constitué.

L’opération a été conjointement menée par la brigade mobile des douanes de Tlemcen, la brigade d’El Aricha, des éléments de surveillance douanière de Honaine relevant de l’inspection divisionnaire des douanes de Tlemcen, l’équipe régionale des douanes de lutte contre la drogue en collaboration avec un détachement de l’ANP, indique le texte. Un barrage dressé au niveau de la route natuinale RN no 13 reliant les communes de Tlemcen et El Aricha, a permis d’intercepter trois véhicules dont les conducteurs se sont débarrassés de la quantité à l’approche du barrage de sécurité. Les cinq prévenus mis en cause ont été appréhendées. Ils ont reconnu les faits et transférés devant la justice, ajoute la même source.