<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 147 grammes de cocaïne et trois arrestations</span>

Les services de police d’Oran ont saisi une quantité de 147 grammes de cocaïne et arrêté trois personnes impliquées dans une affaire de commercialisation de drogue dure et membres d’une bande criminelle organisée transfrontalière, a-t-on appris, lundi, auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération a été déclenchée, suite à l’exploitation d’informations parvenues à la Brigade de Recherches et d’Interventions (BRI), relevant du service de wilaya de la police judiciaire, selon lesquelles des trafiquants transportaient des drogues dures dans le but de les commercialiser aux jeunes de la ville d’Oran, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Après la surveillance des activités des suspects, des repris de justice dans des affaires similaires, un plan a été mis en place et s’est soldé par l’arrestation des trois suspects en flagrant délit à bord d’un véhicule, au niveau de Haï El-Othmania (ex-Maraval). Les mis en cause étaient en possession de 147 gr de cocaïne et une somme de 20.000 dinars issue des revenus du trafic, a-t-on indiqué. Une procédure judiciaire a été lancée contre les trois suspects, qui ont été traduits devant la justice et placés sous mandat de dépôt sous les accusations de commercialisation de drogue dure dans une bande criminelle organisée transfrontalière, de transport et stockage de la drogue destinée à la commercialisation, ainsi que de trafic dangereux et menace sur la santé publique, selon la même source.