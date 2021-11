<span style='text-decoration: underline;'>Médéa</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 150 kg d’abats et de viande bovine avariés</span>

La Police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement (PUPE) de Médéa a saisi 150 kg d’abats et de viande bovine avariés, destinés à la consommation, ont indiqué les services de sûreté de la wilaya de Médéa.

Dans le cadre du contrôle de sécurité visant à réduire et éliminer les pratiques commerciales illégales portant atteinte à la santé publique des citoyens, «la Police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement a procédé, lundi, suite à une opération de contrôle au marché quotidien du centre-ville de Médéa, à la saisie de 150 kg d’abats et de viande bovine avariés, destinés à la consommation». «La viande était chargée à bord d’un camion frigorifique en provenance d’une wilaya limitrophe», selon la même source. Les éléments de la police qui ont procédé à la fouille du véhicule d’où se dégageaient des odeurs nauséabondes, ont fait appel à la commission d’hygiène de la commune de Médéa supervisée par un médecin vétérinaire qui a affirmé que la viande est impropre à la consommation. Un dossier judiciaire a été élaboré à l’encontre du mis en cause, en coordination avec les instances judiciaires concernées, conclut la même source.