<span style='text-decoration: underline;'>Guelma</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 158 gr de mercure blanc dans la commune de Nechmaya</span>

Une quantité de 158 grammes de mercure blanc destinée à la contrebande a été saisie dans la commune de Nechmaya (Guelma) et trois individus impliqués ont été arrêtés par les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la sûreté de wilaya de Guelma, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de ce corps constitué.

Cette opération a été mise sur pied après l’exploitation de renseignements indiquant une activité suspecte de trafic de cette matière sur les réseaux sociaux, a expliqué la même source, précisant que le mercure blanc, saisi dans la commune de Nechmaya (20 km au Nord de Guelma) était dans des bouteilles en plastique et dissimulé dans un véhicule, intercepté sur un axe routier de la route nationale RN 21 reliant les wilayas de Guelma et d’Annaba.

Issues de la wilaya d’Annaba, les personnes impliquées dans cette affaire qui s’apprêtaient à mettre en vente cette matière, ont été mises hors état de nuire, a-t-on noté soulignant que ces suspects sont âgés entre 34 et 52 ans.

Un dossier pénal a été établi à l’encontre de ces malfaiteurs pour «possession et transport sans autorisation de produits chimiques prohibés destinés à la contrebande», a-t-on fait savoir, ajoutant que les mis en cause seront présentés devant les instances judiciaires compétentes près le tribunal de Bouchegouf.