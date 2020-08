<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 2 100 comprimés de psychotropes</span>

Une quantité de 2.100 comprimés psychotropes de fabrication étrangère a été saisie par les éléments de la Police judiciaire de la sûreté de daira d’El Khroub (Constantine), a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya.

L’opération a donné lieu également à l’arrestation de deux individus âgés de 28 et 29 ans, a-t-on indiqué dans un communiqué, précisant que les deux mis en cause appréhendés à bord d’un véhicule touristique utilisé dans la conclusion de ce trafic sont impliqués dans une affaire de «vente, dépôt et transport de substances classées hallucinogènes d’origine étrangère non certifiées par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP).» Agissant sur la base de renseignements faisant état qu’une transaction de vente d’une importante quantité de psychotropes sera conclue dans la ville Ali Mendjeli, les éléments de la Police judiciaire de la sûreté de daira d’El Khroub ont ouvert une enquête, a précisé la même source. L’intensification des recherches et des investigations a permis d’identifier les individus impliqués ainsi que le véhicule transportant «la marchandise» et son emplacement, a-t-on détaillé.

L’action policière basée sur une intervention rapide et efficace a permis l’arrestation des deux individus, selon la même source qui a précisé qu’à la fouille du véhicule, une quantité de 2.100 comprimés psychotropes a été découverte. Les suspects et les saisies (comprimés de psychotropes et le véhicule utilisé) ont été transférés vers le siège de la sûreté de daira pour conclure les procédures pénales d’usage, a-t-on indiqué de même source.