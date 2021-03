<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 2.640 comprimés psychotropes et trois arrestations</span>

Saisie de 2.640 comprimés psychotropes et trois arrestations

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire auprès de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont procédé à la saisie d’une importante quantité de 2.640 comprimés psychotropes portant la marque Prégabaline 300 mg.

La première saisie est intervenue lors de la fouille d’une voiture de marque Hyundai Accent. Le conducteur et ses deux amis transportaient avec eux la quantité de 1.200 comprimés psychotropes ainsi que les 12 grammes de kif. Lors de la perquisition de son domicile, une autre quantité de 1.440 comprimés fut saisie et 140 millions de centimes de revenus de son commerce illicite. L’inculpé et ses complice furent aussitôt traduits au parquet de Sidi Bel Abbés qui a ordonné leur placement en détention.

M. Bekkar