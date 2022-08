<span style='text-decoration: underline;'>DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 210 unités d’huile de table à Es-Sénia</span>

Dans le cadre des sorties d’inspection des magasins commerciaux et de lutte contre la spéculation et les efforts de protection de l’environnement et la santé publique, les services de police de la daïra d’Es-Sénia en coordination avec l’inspection territoriale du commerce ont réalisé une sortie d’inspection au niveau du marché quotidien de cette localité, où le contrôle d’un magasin a permis de constater un activité de vente d’huile de table à des prix illégaux sans registre de commerce. Suite à cette opération, 210 unités d’huile de table ont été saisies dont 85 bouteilles de deux litres. Des procédures légales ont été prises contre le contrevenant.

Fethi Mohamed