<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 215 kilos de gâteaux secs impropres à la consommation</span>

Les éléments de la brigade de répression contre la tricherie relevant de la direction du commerce de Sidi Bel Abbés ont saisi tout un lot de gâteaux secs et des crèmes impropres à la consommation chez une confiserie de la Mekerra. La quantité saisie est de 215 kilos de produits d’une valeur de plus de six millions de centimes.

M.Bekkar