<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 2456 litres d’huile de table et un gestionnaire placé en détention préventive</span>

Les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, assistés des inspecteurs de la direction du commerce, ont mis fin aux pratiques spéculatives d’un gestionnaire d’une supérette qui visait à alimenter le marché de manière illicite, voire frauduleuse et clandestine, en huile de table qui connaît une certaine tension.

Ainsi, 2456 litres d’huile de table, contenues dans des bidons et des bouteilles respectivement de cinq et deux litres, ont été saisies par les services sus-évoqués. L’enquête a déterminé que la dite marchandise était destinée à la spéculation, selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Mostaganem. Le gestionnaire, mis en cause, a été placé en détention préventive après sa présentation au parquet.

Charef.N