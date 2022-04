<span style='text-decoration: underline;'>Oum El Bouaghi</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 272.000 DA en faux billets de banque</span>

Les éléments de la sécurité publique et de la brigade économique et financière de la police judiciaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont saisi 272.000 DA en faux billets de banque (136 billets en coupures de 2000 DA) et arrêté deux individus, a-t-on appris jeudi auprès des services de ce corps de sécurité.

Cette somme a été saisie au marché de bétail, au chef-lieu de wilaya, suite à un «malentendu» entre un marchand de bétail et deux (2) autres individus dans le cadre d’une transaction commerciale, quand le commerçant se rend compte, par la suite, qu’il avait été victime d’une escroquerie en étant payé avec de faux billets, a-t-on précisé à la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Alertés par la victime, les policiers chargés du maintien de l’ordre au sein du marché ont arrêté les deux (2) suspects après avoir bouclé les lieux et découvert en leur possession des billets de banque que l’expertise a démontré qu’ils étaient faux, a souligné la même source. Un dossier pénal a été établi par les services concernés à l’encontre des deux individus, âgés de 35 et 37 ans, a ajouté la même source, notant que les mis en cause ont été par la suite présentés devant le parquet local près le tribunal d’Oum El Bouaghi.