<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 320 qx de blé subventionné pour défaut de facturation</span>

Les services de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Oued Djemaa (Relizane), de 320 quintaux (qx) de blé tendre subventionné pour défaut de facturation et falsification, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité.

L’opération a été effectuée cette semaine dans le cadre de la lutte contre la criminalité et notamment au titre des efforts visant la protection de l’économie nationale contre le trafic, la fraude et le détournement des produits subventionnés de leur destination en violation des lois, a précisé la même source à l’APS. Elle a été ainsi effectuée lors d’un barrage sur le chemin de wilaya (CW 2) lorsque la fouille d’un camion intercepté a permis la découverte qu’il transportait 320 qx de blé tendre sans factures, a-t-on fait savoir. Des procédures judiciaires ont été engagées contre le propriétaire de la marchandise saisie pour «détournement d’une matière subventionnée de sa destination, défaut de facturation, falsification et défaut d’étiquetage, selon la même source.